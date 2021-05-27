Элджей посетил студию Костюшкина перед «пьяным» заездом

Музыкант, рэп-исполнитель Алексей Узенюк, известный как Элджей, за несколько часов до задержания по подозрению в пьяной езде посетил студию звукозаписи певца Стаса Костюшкина в Москве. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил РЕН ТВ.

По его данным, Элджей находился в студии около 3,5 часа, после чего направился в закрытый бизнес-парк. Информация о времяпрепровождении артиста в парке пока не поступала. Вместе с тем музыкант, покинув это место около полуночи 26 мая, привлек внимание правоохранителей.

Накануне сообщалось, что правоохранительные органы обязали Элджея явиться в суд.Таким образом, 26-летнему артисту грозит лишение прав.

В ночь на 26 мая полицейские остановили автомобиль Элджея на проспекте Маршала Жукова в Москве, он невнятно разговаривал, и от него пахло спиртным. Рэперу было предложено пройти медицинское освидетельствование, но он отказался, в отношении него был составлен административный протокол.

Элджей и его представители пока не прокомментировали инцидент.

Узенюк является злостным нарушителем правил дорожного движения. У него нашли 241 штраф за нарушение ПДД более чем на 300 тыс. рублей. Многие из них были выписаны за превышение допустимой скорости.

В апреле машину супруги Элджея, телеведущей Анастасии Ивлеевой повторно эвакуировали на штрафстоянку в связи с нарушениями правил парковки. Автомобиль Ивлеева купила в июле прошлого года, за ней числится 440 штрафов.