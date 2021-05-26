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Полиция обязала Элджея явиться в суд из-за подозрений в пьяной езде
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Полиция обязала Элджея явиться в суд из-за подозрений в пьяной езде

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Правоохранительные органы обязали явиться в суд рэпера Алексей Узенюка, известного как Элджей, который отказался от медосвидетельствования после остановки его автомобиля сотрудниками полиции. У стражей порядка возникли подозрения в том, что исполнитель был пьян. Об этом 26 мая сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Сотрудниками ДПС у дома 90 по проспекту Маршала Жукова был остановлен автомобиль марки BMW. Водитель ответил отказом на законные требования сотрудника полиции пройти медицинское освидетельствование. На водителя составили административный протокол. Он обязан явиться в суд», — сообщил пресс-секретарь столичного главка полиции Владимир Васенин.

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Таким образом, 26-летнему артисту грозит лишение прав.

В ночь на 26 мая полицейские остановили автомобиль Элджея на проспекте Маршала Жукова, он невнятно разговаривал и от него пахло спиртным. Рэперу было предложено пройти медицинское освидетельствование, но он отказался, в отношении него был составлен административный протокол.

Элджей и его представители пока не прокомментировали инцидент.

Узенюк является злостным нарушителем правил дорожного движения. У него нашли 241 штраф за нарушение ПДД более чем на 300 тыс. рублей. Многие из них были выписаны за превышение допустимой скорости.

В апреле машину супруги Элджея телеведущей Анастасии Ивлеевой повторно эвакуировали на штрафстоянку в связи с нарушениями правил парковки. Автомобиль Ивлеева купила в июле года, за ней числится 440 штрафов.

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