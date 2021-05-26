Музыканта Элджея заподозрили в пьяной езде по Москве

Российского музыканта, рэп-исполнителя Алексея Узенюка, известного как Элджей, заподозрили в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в Москве. Об этом в среду, 26 мая, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, автомобиль музыканта был остановлен инспекторами на проспекте Маршала Жукова. По словам собеседника, поведение водителя показалось правоохранителям странным.

«На лицо были все признаки опьянения. Он невнятно разговаривал и от него пахло алкоголем», — заявил источник.

Артисту было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. Сообщается, что в отношении музыканта был составлен административный протокол.

В конце апреля руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что водителей с таким количеством нарушений правил дорожного движения (ПДД), как у блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, супруги рэпера Элджея, следовало бы лишать прав пожизненно.

Ранее, 28 апреля, автомобиль Lamborghini Ивлеевой повторно эвакуировали на штрафстоянку из-за нарушения правил парковки.

В июле 2020 года телеведущая и блогер купила Lamborghini Aventador. Всего за ней числится 440 штрафов.

15 апреля «Известия» составили антирейтинг нарушителей ПДД. Его возглавил популярный в Сети автоблогер Эрик Давидыч, на счету которого 674 штрафа. Кроме него в пятерке: Эдвард Бил, 1 апреля устроивший в центре Москвы ДТП, а также Ивлеева, Гусейн Гасанов и Литвин (Михаил Литвинов). Число административных протоколов, составленных на них, исчисляется сотнями.