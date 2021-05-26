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Музыканта Элджея заподозрили в пьяной езде по Москве

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Российского музыканта, рэп-исполнителя Алексея Узенюка, известного как Элджей, заподозрили в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в Москве. Об этом в среду, 26 мая, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По его данным, автомобиль музыканта был остановлен инспекторами на проспекте Маршала Жукова. По словам собеседника, поведение водителя показалось правоохранителям странным.

«На лицо были все признаки опьянения. Он невнятно разговаривал и от него пахло алкоголем», — заявил источник.

Артисту было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. Сообщается, что в отношении музыканта был составлен административный протокол.

В конце апреля руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что водителей с таким количеством нарушений правил дорожного движения (ПДД), как у блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, супруги рэпера Элджея, следовало бы лишать прав пожизненно.

Ранее, 28 апреля, автомобиль Lamborghini Ивлеевой повторно эвакуировали на штрафстоянку из-за нарушения правил парковки.

В июле 2020 года телеведущая и блогер купила Lamborghini Aventador. Всего за ней числится 440 штрафов.

15 апреля «Известия» составили антирейтинг нарушителей ПДД. Его возглавил популярный в Сети автоблогер Эрик Давидыч, на счету которого 674 штрафа. Кроме него в пятерке: Эдвард Бил, 1 апреля устроивший в центре Москвы ДТП, а также Ивлеева, Гусейн Гасанов и Литвин (Михаил Литвинов). Число административных протоколов, составленных на них, исчисляется сотнями.

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