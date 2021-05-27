Суд в РФ оштрафовал TikTok на 1,5 млн рублей за неудаление контента

Сервис для создания и просмотра видеороликов TikTok оштрафован в России на 1,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Соответствующее решение 27 мая принял мировой суд Таганского района Москвы.

Отмечается, что TikTok был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Днем ранее председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев выразил мнение, что социальную сеть TikTok активно используют для вовлечения подростков в незаконные акции на территории России и Белоруссии.

По мнению Пискарева, занимается этим, в частности, подконтрольная США чешская организация «Пражский центр гражданского общества» (деятельность организации признана нежелательной в РФ).

В начале апреля российский суд оштрафовал TikTok за неудаление запрещенного контента. С компании взыскали 2,6 млн рублей. Причиной послужило распространение в соцсети призывов участвовать в несанкционированных акциях в конце января. Запрещенный контент был адресован несовершеннолетним. По факту размещения постов было возбуждено уголовное дело. Однако тогда TikTok игнорировал требования заблокировать контент.

В начале марта стало известно, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении против Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», мессенджера Telegram и YouTube. Отмечалось, что эти протоколы были связаны с тем, что социальные сети не удалили призывы к детям к участию в несанкционированных акциях.