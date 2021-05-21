В Госдуме рассказали о незаконной деятельности через TikTok

Председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев считает, что социальную сеть TikTok активно используют для вовлечения подростков в незаконные акции на территории России и Белоруссии.

По мнению Пискарева, занимается этим, в частности, подконтрольная США чешская организация «Пражский центр гражданского общества» (деятельность организации признана нежелательной в РФ).

«Центр ежегодно организует обучающие тренинги, на них учат совершать «цветные революции» и вовлекать в незаконные акции детей как на территории России, так и на территории Белоруссии. Подтверждающие выводы и документы у нас имеются. Обратите внимание, программа предусматривает освещение темы: подростки как целевая аудитория гражданских организаций, а также изучение платформы TikTok», — сказал Пискарев на международной конференции, прошедшей 21 мая.

Также политик отметил ситуацию, сложившуюся в январе текущего года, когда через данную соцсеть совершались призывы к массовым беспорядкам на площадях и улицах Москвы и других городов.

По его словам, «Пражский центр гражданского общества» осуществляет грантовую поддержку «пронаркотических» проектов для российских граждан, приехавших в Чехию. Также, по словам Пискарева, российскими НПО-иноагентами проводятся «просветительские» мероприятия для молодых людей, направленные на искажение совместной российско-белорусской истории.

«Материалы этих программ используются для пропаганды модной сейчас у коллективного Запада темы проблем советского времени. Активно изготавливаются тенденциозные настольные игры для подростков в возрасте 10–11 лет по советской истории», — отметил Пискарев.

15 мая стало известно, что две школьницы во время съемок видеоролика для TikTok подожгли солому и в результате сожгли ферму в Пермском крае. Они хотели снять ролик, стали поджигать кучи соломы и тушить. В итоге сильное пламя охватило здание фермы, а девочки убежали.