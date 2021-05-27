ФСИН объяснила данные о зарплатах заключенных до 220 тыс. рублей

Зарплата в 220 тыс. рублей у осужденного в Белгородской области является единичным случаем. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН)

Комментируя поступившую ранее информацию о зарплате одного из отбывающих наказание, в ведомстве отметили, что оклады осужденных к принудительным работам действительно выше, чем у заключенных в колониях.

«По поводу суммы в 224 тыс. рублей, выплаченной осужденному к принудительным работам, считаем необходимым разъяснить следующее. В настоящее время среди осужденных к принудительным работам такие примеры заработных плат являются единичными», — подчеркнули во ФСИН.

Осужденный, о котором идет речь, трудится на одном из предприятий Белгородской области, его средняя зарплата составляет 140 тыс. рублей в месяц, указали в ведомстве.

«Сумма, о которой шла речь в комментарии, была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу», — пояснили во ФСИН.

В пресс-службе также оценили заявления вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, который в беседе с «Известиями» назвал зарплаты осужденных в 20 тыс. рублей и более «фантастическими».

По словам Мельникова, заключенные в СИЗО и в колониях в среднем получают от 3 тыс. до 7 тыс. рублей в месяц, а чаще всего их доход не превышает одного МРОТ.

Принудительные работы являются относительно новым видом наказания, который граждане часто путают с лишением свободы, указали во ФСИН. Там уточнили, что осужденные к принудительным работам проживают в специализированных исправительных центрах, работая на обычных гражданских предприятиях.

«Соответственно, и заработная плата у них такая же, как и у других работников данных предприятий. Кроме того, некоторые из них являются уникальными специалистами, соответственно, их заработная плата зависит от их квалификации», — добавили в ведомстве.

По данным «Известий», в 11 регионах РФ на объектах организаций уже создано 715 мест для осужденных к принудительным работам. В исправительных учреждениях содержатся около 180 тыс. человек, которые могут быть освобождены в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Также ФСИН уточнила, что средняя зарплата таких осужденных, отбывающих наказание на объектах бизнес-организаций в Новгородской области, составляет 24 тыс. рублей, в Приморском крае — 20 тыс. рублей.

24 мая сообщалось, что Министерство юстиции России ведет переговоры с крупными инвесторами, целью которых является создание в стране центров исправительных работ с количеством трудоустроенных заключенных свыше 1 тыс. человек. По словам министра юстиции Константина Чуйченко, замена лишения свободы на исправительные работы — это «социально значимая и интересная вещь», которая позволяет людям не отрываться от социума, а выполнять свои судебные обязательства и получать заработную плату.

20 мая директор ФСИН России Александр Калашников на координационном совете предложил организовать труд для заключенных с достойной оплатой и тем самым восполнить нехватку трудовых мигрантов в России. По его словам, благодаря такой инициативе в РФ может решиться сразу несколько проблем: и трудовая, и социализации заключенных.

12 марта директор ФСИН рассказал, что зарплата российских заключенных выросла на 11% в 2020 году. По словам директора службы, повышение заработков позволяет осужденным выплачивать компенсации жертвам своих преступлений. В 2020 году сумма возмещений выросла на 14%. Это было сделано в том числе за счет приоритетного устройства на работу лиц, имеющих иски.