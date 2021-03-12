В России зарплата заключенных выросла на 11% за год

Зарплата российских заключенных выросла на 11% в 2020 году. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников в ходе заседания коллегии ФСИН.

«Нам удалось увеличить среднемесячную заработную плату осужденным более чем на 11%», — сказал он.

По словам директора службы, повышение заработков позволяет заключенным выплачивать компенсации жертвам своих преступлений. В 2020 году сумма возмещений выросла на 14%. Это было сделано в том числе за счет приоритетного устройства на работу лиц, имеющих иски.

«Доля осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду на оплачиваемых работах, увеличилась на 10%, объем произведенной продукции вырос на 12% — до 36,3 млрд рублей. Кроме того, чистая прибыль за 2020 год увеличилась на 40% и составила 3,3 млрд рублей», — заключил Калашников.

Также в ходе заседания директор ФСИН рассказал, что служба уже начала радиомониторинг для выявления телефонов в исправительных колониях. По его словам, было проведено более 800 мероприятий, в ходе которых установлено свыше 27 тыс. абонентских номеров.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН.

Как следует из документа, операторы обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы (УИС), в ведении которой находится соответствующее исправительное учреждение.