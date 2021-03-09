Операторов обязали отключать связь в тюрьмах по просьбе ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по соответствующей просьбе ФСИН. Документ опубликован 9 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из закона, операторы связи обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы УИС, в ведении которой находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.

Закон уточняет перечень лиц, которые могут обращаться с представлением о блокировке или о пресечении оказании услуг связи. В нем указан руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа службы. Порядок взаимодействия службы с операторами связи определит правительство.

Летом 2020 года комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала этот законопроект.

В ноябре 2019 года правозащитник, ответственный секретарь ОНК Москвы IV созыва Иван Мельников рассказал «Известиям», что поддерживает идею блокирования мобильной связи в тюрьмах. По его словам, общественники получали сообщения о том, что заключенные по телефону вымогают деньги у родственников своих сокамерников.