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ФСИН начала вести радиомониторинг для выявления телефонов в колониях
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ФСИН начала вести радиомониторинг для выявления телефонов в колониях

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала радиомониторинг для выявления телефонов в исправительных колониях. Об этом 12 марта сообщил директор ФСИН Александр Калашников на заседании по итогам 2020 года.

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«Во взаимодействии с подразделениями МВД России и ФСБ в субъектах Российской Федерации для установления абонентских номеров, незаконно используемых на территории учреждений УИС, организовано проведение оперативно-технических мероприятий с применением специализированного оборудования радиомониторинга», — сказал он.

Калашников отметил, что было проведено более 800 мероприятий, в ходе которых установлено свыше 27 тыс. абонентских номеров.

Директор службы особо выделил пресечение преступлений с использованием сотовой связи для телефонного мошенничества. В 2020 году сотрудниками ФСИН было изъято почти 66 тыс. мобильных устройств, что на 20% превышает показатель 2019 года, указал он. 1180 подозреваемых в совершении преступлений с использованием мобильных устройств были поставлены на профилактический учет, добавил Калашников.

Ранее, 9 марта, президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН.

Как следует из документа, операторы обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы УИС, в ведении которой находится соответствующее исправительное учреждение.

Летом 2020 года комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала этот законопроект.

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