В Минюсте поддержали идею о расширении использования труда заключенных

Министерство юстиции России ведет переговоры с крупными инвесторами, целью которых является создание в РФ центров исправительных работ с количеством трудоустроенных заключенных свыше 1 тыс. человек. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил российский министр юстиции Константин Чуйченко.

«Мы проводим переговоры с бизнесом, заключаем соглашения, активно работаем над этим. И в ближайших планах у нас — поднять количество исправительных центров и мест. Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, крупных объектах. <...> Нам очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек», — цитирует сообщение главы российского ведомства ТАСС.

Если говорить о сегодняшнем дне, то в России в подобных центрах численность заключенных составляет около ста человек, в то время как количество рабочих мест, куда могли бы устроиться заключенные, оценивается в 8 тыс. При этом в колониях отбывают наказание 180 тыс. человек, которые имеют право выполнять распоряжение суда на исправительных работах.

По словам министра, замена лишения свободы на исправительные работы — это «социально значимая и интересная вещь», которая позволяет людям не отрываться от социума, а выполнять свои судебные обязательства и получать заработную плату. Более того, подобная мера имеет важное экономическое значение, добавил Чуйченко.

Ранее, 20 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о восполнении нехватки трудовых мигрантов заключенными. По словам Пескова, подобное предложение относится к категории новых идей, которые требуют обсуждения и проработки, прежде чем будет озвучено официальное мнение по поводу данного вопроса.

В тот же день глава ФСИН на координационном совете предложил организовать труд для заключенных с достойной оплатой и тем самым восполнить нехватку трудовых мигрантов в России. По словам Калашникова, благодаря такой инициативе в стране может решиться сразу несколько проблем: и трудовая, и социализации заключенных.

12 марта директор ФСИН рассказал, что зарплата российских заключенных выросла на 11% в 2020 году. По словам директора службы, повышение заработков позволяет заключенным выплачивать компенсации жертвам своих преступлений. В 2020 году сумма возмещений выросла на 14%. Это было сделано в том числе за счет приоритетного устройства на работу лиц, имеющих иски.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу. Она обратила внимание на то, что таким образом произойдет увеличение числа рабочих мест для граждан, которые имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ.

По словам Калашникова, на данный момент в исправительных учреждения находятся 482 тыс. человек, из них 188 тыс. имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ.

В конце декабря прошлого года комитет Совета Федерации по экономической политике предложил приравнять осужденных к социально уязвимой категории граждан. Письмо с предложением было направлено министру юстиции России Константину Чуйченко.