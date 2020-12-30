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В Совфеде предложили приравнять осужденных к социально уязвимой категории
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В Совфеде предложили приравнять осужденных к социально уязвимой категории

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Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил приравнять осужденных к социально уязвимой категории граждан. Письмо с предложением комитета направлено министру юстиции России Константину Чуйченко.

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«В силу необходимости обеспечения занятости осужденных в период отбывания наказания предлагаем рассмотреть вопрос о включении категории социально уязвимых категории граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать «социальным предпринимателем», лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, наряду с лицами, освобожденными из мест лишения свободы», — привели текст документа в ТАСС в среду, 30 декабря.

Глава комитета Совфеда Андрей Кутепов отметил в письме, что существует тенденция к сотрудничеству ФСИН России с предпринимателями. Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации размещают на площадках уголовно-исполнительной системы свои производства. Это повышает показатели занятости осужденных. Кроме того, осужденный получает навыки работы на оборудовании, которым его обучает предприниматель.

«При этом необходимо дальнейшее развитие системы мер, направленных на увеличение занятости осужденных в период отбывания наказания. Еще не все производственные мощности УИС загружены, не полностью используется земельный фонд», — процитировали Кутепова в агентстве.

В конце января в Совете Федерации РФ заявили о намерении ввести в Уголовно-исполнительный кодекс поправку, меняющую условия выполнения осужденными принудительных работ.

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