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В Совфеде заявили о планах изменить условия труда осужденных

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Российские сенаторы планируют внести в Уголовно-исполнительный кодекс поправку, меняющую условия выполнения осужденными принудительных работ. Согласно инициативе, заключенные с опасными заболеваниями, в том числе гепатитом и туберкулезом, смогут быть направлены в исправительные центры только после прохождения курса лечения, сообщают «Известия».

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, в течение двух последних лет около 800 заключенных с обозначенными в документе заболеваниями состояли на учете. Сейчас в стране не предусмотрены отдельные участки для осужденных с тяжелыми проблемами со здоровьем. Таким образом, при совместном пребывании с ними повышается риск распространения заболеваний среди осужденных.

По словам авторов инициативы, осужденные периодически проходят врачебное обследование, однако в проекте речь идет о более детальном виде проверки здоровья.

Законопроект с 12 декабря находится на рассмотрении в правительстве, которое до 30 января должно предоставить заключение.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Век работы не видать: в СФ собрались изменить условия труда осужденных

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