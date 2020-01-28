Век работы не видать: в СФ собрались изменить условия труда осужденных

Российские сенаторы планируют внести в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) поправку, меняющую условия выполнения принудительных работ осужденными. Согласно разработанному в Совфеде документу, лица, отбывающие наказание и страдающие опасными для окружающих заболеваниями, например гепатитом или туберкулезом, могут быть направлены в исправительные центры только после прохождения курса лечения. Законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве, и до 30 января кабмин представит свое заключение. Документ уже вызвал вопросы у врачей, которые считают, что ставить упомянутые болезни в один ряд неправильно. Кроме того, в данном случае под сомнение ставится и вопрос сохранности тайны диагноза.

Проект федерального закона, с которым ознакомились «Известия», разработан председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и членом комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергеем Фабричным. В нем говорится, что осужденные с «социально значимыми или опасными для окружающих заболеваниями» могут быть направлены на принудительные работы в исправительные центры только после прохождения курса лечения или получения справки о том, что их физическое состояние не угрожает здоровью других. В число таких недугов включены, например, туберкулез, а также гепатиты B и C. Исключены из этого перечня злокачественные новообразования, сахарный диабет и болезни, связанные с повышенным кровяным давлением.

Справка «Известий» Новый вид уголовного наказания — принудительные работы — применяется в России с 2017 года. Однако с этого года подобная практика может применяться и на гражданских объектах. На предприятиях за пределами зоны должны будут создаваться участки исправительных центров с общежитиями для осужденных.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в течение двух последних лет около 800 заключенных с обозначенными в документе заболеваниями состояли на учете в исправительных центрах. Сейчас в стране не предусмотрены отдельные участки для осужденных с тяжелыми проблемами со здоровьем, однако при совместном пребывании с ними повышается риск распространения заболеваний среди осужденных. Помимо этого прохождение длительных курсов лечения не позволяет привлекать их к трудовой деятельности.

— Распространение практики принудительных работ, в том числе на гражданских объектах, заставляет серьезно отнестись к проверке состояния здоровья осужденных. При реализации проекта медицинские центры ФСИН будут проверять всех заключенных, отбывающих этот вид наказания, на наличие указанных в проекте заболеваний. В случае выявления их направят на лечение, — отметил в беседе с «Известиями» Сергей Фабричный.

Осужденные периодически проходят врачебное обследование, однако в проекте речь идет о более детальном виде проверки здоровья. «Реализация норм не потребует дополнительных расходов за счет федерального бюджета», — говорится в приложении к документу.

За и против

При этом у части медиков законопроект, предложенный сенаторами, вызвал определенное недоумение.

— Ставить в один ряд заболевания с разными способами передачи не совсем правильно, — считает врач-инфекционист Екатерина Степанова. — Гепатиты В и С передаются парентеральным (через кровь) путем, а туберкулез — воздушно-капельным. Насколько известно, для осужденных, больных туберкулезом, существуют отдельные исправительные колонии, где они получают лечение и освобождены от работ. Диагностика гепатита в нашей стране основывается на определении антител. Но я не уверена, что это войдет в стандарты обследования осужденных. И, если решение будет приниматься только на основании наличия антител, это тоже сомнительная инициатива. Дело в том, что большинство из тех, у кого обнаруживаются антитела, здоровы.

Вопросы вызывает и сохранность тайны диагноза, отметила она.

— Всё будет зависеть от того, как преподнесут диагноз осужденного. Необязательно говорить всем, по какой причине человек не идет на работу, — считает эксперт.

А вот врач инфекционист-вирусолог София Русанова отнеслась к инициативе парламентариев более спокойно.

— Гепатиты передаются, конечно, через переливание крови, при контакте с зараженной кровью и шприцевании, а способ заражения туберкулезом — воздушно-капельный. Но в данном случае эти заболевания поставили в один ряд из-за того, что они тяжелые и приводят к инвалидизации, — считает она.

Законопроект с 12 декабря находится на рассмотрении в правительстве, которое до 30 января должно предоставить заключение. Об этом «Известиям» сообщил Андрей Кутепов.

— ФСИН одобряет предложение, позицию министерств узнаем из ответа правительства. Когда проект сможет вступить в силу, предсказать невозможно, поскольку в Госдуму он еще не направлен. Ждем заключения кабмина, — добавил сенатор.

Подготовленная сенаторами инициатива была направлена в Минюст для подготовки проекта заключения правительства, говорится в ответе ведомства на запрос «Известий». Документ с позицией кабмина будет подготовлен в установленный срок, отметили там.

ФСИН не смогла оперативно ответить «Известиям».

На данный момент предполагается, что организации, в которых работают осужденные, должны предоставлять им общежития и имущество, необходимые для соблюдения установленного порядка и условий отбывания лишения свободы. Трудовые отношения между ними и работодателем контролирует ФСИН. Возможность устроиться на гражданский объект позволит обеспечить осужденным достойную заработную плату, а также поможет им не потерять связь с обществом, считает замдиректора службы Валерий Балан.

В 2020 году ФСИН планирует расширить сеть исправительных центров для исполнения наказаний в виде принудительных работ. В прошлом году их не было в 21 регионе, при этом, согласно действующему законодательству, осужденные должны отбывать наказание преимущественно там, где проживают они сами или их родственники.