Песков заявил о необходимости обсудить идею ФСИН о труде заключенных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал 20 мая предложение директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александра Калашникова о восполнении нехватки трудовых мигрантов заключенными.

«Здесь никакой позиции я не могу озвучить, это новая инициатива, наверное, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться», — объяснил представитель Кремля.

В этот же день глава ФСИН на координационном совете предложил организовать труд для заключенных с достойной оплатой и тем самым восполнить нехватку трудовых мигрантов в России. По словам Калашникова, благодаря такой инициативе в стране может решиться сразу несколько проблем: и трудовая, и социализации заключенных.

12 марта директор ФСИН рассказал, что зарплата российских заключенных выросла на 11% в 2020 году. По словам директора службы, повышение заработков позволяет заключенным выплачивать компенсации жертвам своих преступлений. В 2020 году сумма возмещений выросла на 14%. Это было сделано в том числе за счет приоритетного устройства на работу лиц, имеющих иски.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу. Она обратила внимание на то, что таким образом произойдет увеличение числа рабочих мест для граждан, которые имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ.

По словам Калашникова, на данный момент в исправительных учреждения находятся 482 тыс. человек, из них 188 тыс. имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ.

В конце декабря прошлого года комитет Совета Федерации по экономической политике предложил приравнять осужденных к социально уязвимой категории граждан. Письмо с предложением было направлено министру юстиции России Константину Чуйченко.