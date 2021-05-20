ФСИН предложила организовать трудовые лагеря для осужденных

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ предложили восполнить нехватку трудовых мигрантов заключенными. Об этом сообщил в четверг, 20 мая, уполномоченных по правам человека в Красноярске директор ФСИН России Александр Калашников на координационном совете.

«Недавно [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] встречался с руководителями ближнеазиатских регионов — Узбекистан, Таджикистан <…>. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну вот мы реально можем предоставить», — сказал он.

Директор ФСИН объяснил, что не имеет в виду создание ГУЛАГа. По его словам, это будут «новые достойные условия». Он также рассказал, что на данный момент в исправительных учреждения находятся 482 тыс. человек, из них 188 тыс. имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ.

«Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату», — отметил Калашников.

Он призвал омбудсменов «поднять эту тему» в каждом регионе России.

«Лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места. Зато они останутся там, они будут там же работать. И мы решим трудовую проблему, и произойдет та самая социализация», — подытожил директор ФСИН.

Ранее, 28 апреля, первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил снижать срок заключенным в обмен на получение ими образования, научной степени или рабочей специальности. По его словам, в основе преступности «всегда лежит отсутствие культуры, воспитания и образования».

12 марта Калашников рассказал, что зарплата российских заключенных выросла на 11% в 2020 году. По словам директора службы, повышение заработков позволяет заключенным выплачивать компенсации жертвам своих преступлений. В 2020 году сумма возмещений выросла на 14%. Это было сделано в том числе за счет приоритетного устройства на работу лиц, имеющих иски.

В конце декабря прошлого года комитет Совета Федерации по экономической политике предложил приравнять осужденных к социально уязвимой категории граждан. Письмо с предложением было направлено министру юстиции России Константину Чуйченко.