В СК разъяснили слова Бастрыкина о школе в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, комментируя в рамках военно-научной конференции трагедию в Казани, не делал выводов о виновности родителей школьников. Об этом 27 мая заявила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Речь в ходе конференции шла в том числе о проводимой следствием работе по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Были затронуты и обстоятельства трагедии в казанской гимназии, отмечается на сайте ведомства.

«В ряде СМИ неправильно интерпретированы слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия», — обратила внимание Петренко.

Как она отметила, слова председателя СК были вырваны из контекста его выступления. Бастрыкин озвучил часть беседы с директором казанской гимназии, которая обосновала отсутствие охраны в учебном заведении отказом родителей за нее платить.

«Председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась», — подчеркнула Петренко. Она обратила внимание, что Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей в инциденте со стрельбой.

Ранее в четверг председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что школа, где произошел инцидент со стрельбой, не охранялась, хотя договор об этом имелся.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175 в Казани, где учился ранее. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Президент России Владимир Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской гимназии. Он заверил, что пострадавшие в результате ЧП получат всю необходимую помощь, и призвал власти Казани взглянуть пошире на возможности оказать поддержку семьям погибших и пострадавших.