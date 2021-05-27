Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В СК отметили рост случаев мошенничества против пожилых людей
Общество
Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану школы в Казани
Мир
Рейс из Парижа в Москву авиакомпании Air France отменили
Пресс-релизы
28 мая состоится грандиозный старт регаты в Royal Yacht Club
Общество
В ФСБ назвали популизмом угрозы Украины Крымскому мосту
Общество
В России за сутки зарегистрировано более 9 тыс. случаев коронавируса
Мир
Умер автор детского бестселлера «Очень голодная гусеница» Эрик Карл
Мир
Баку обвинил Ереван в диверсии с участием 24 военнослужащих
Пресс-релизы
В России состоится первый Российский туристический форум «Путешествуй!»

Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану школы в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казанская трагедия произошла потому, что у школы не было охраны, за которую не хотели платить родители учеников. Об этом сообщил в четверг, 27 мая, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису (казанской гимназии. — «Известия»): «Почему не охраняли школу?» — «Родители были против» — «Почему?». Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал Бастрыкин в ходе военно-научной конференции, которая проходит в Москве.

Средственные действия: власти Казани отказались оплачивать дневную охрану школ
В нормативных документах до сих пор не прописан четкий порядок финансирования защиты учебных учреждений

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В больницы Казани после стрельбы в гимназии были госпитализированы 24 пострадавших — 21 ребенок и трое взрослых. Позднее пятерых детей и трех взрослых доставили для продолжения лечения в Москву.

25 мая стало известно, что шестеро пострадавших детей остаются в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, еще шестерых выписали. За день до этого из больницы выписали одну из пострадавших — 13-летнюю девочку. Отмечалось, что ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

Президент России Владимир Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской гимназии. Он заверил, что пострадавшие в результате ЧП получат всю необходимую помощь, и призвал власти Казани взглянуть пошире на возможности оказать поддержку семьям погибших и пострадавших.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021