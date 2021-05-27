Стало известно о локализации участка с выбросом нефти в Коми

Загрязненный участок, где произошел выброс из нефтескважины в Коми. локализован. Об этом сообщили 27 мая в пресс-службе регионального минприроды.

По данным ведомства, порода и пластовая вода попали в ручей Домник-Ель в районе скважины 447 системы поддержания пластового давления «ЛУКОЙЛ-Уснискнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

«Скважина сразу была перекрыта. С 20:00 силами ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» проведены работы по локализации загрязненного участка, на ручье Домник-Ель установлены заградительные сооружения из сорбирующих материалов», — цитирует сообщение чиновников ТАСС. По их данным, ручей впадает в реку Колва, загрязняющие вещества в нее не попали.

Телеканал РЕН ТВ представил видео с места нового прорыва на нефтяной скважине. На новое загрязнение пожаловались местные жители.

Как заявила член комитета спасения Печоры Екатерина Дьячкова, это не природное явление. По ее словам, речь идет о прорыве на нефтяной скважине.

На месте ЧП работали сотрудники минприроды Коми, прокуратуры Усинска, межрегионального управления Росприроднадзора по Коми и НАО, МЧС и отдела МВД по Усинску. Следственные органы проводят процессуальную проверку.

11 мая произошел разлив нефти в реку Колву. На следующий день глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил, что источником загрязнения стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

Официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода рассказал «Известиям», что ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей. Загрязненными нефтепродуктами оказались берега рек Колва, Уса и Печора.