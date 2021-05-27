В Усинске произошла новая утечка на нефтяной скважине

В Усинске (Республика Коми) произошла новая утечка на нефтяной скважине. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По данным телеканала, загрязнение связано с выходом пластовых вод, которые добываются из скважины вместе с нефтью. Причиной разлива стала разгерметизация нефтесборного коллектора компании «ЛУКОЙЛ-Коми».

Выход пластовых вод зафиксирован в 200 м от одной из скважин, всего в 7 км от реки Колва. Загрязнение наблюдается на протяжении около 6,5 км.

Ранее разлив нефти в реку Колву произошел 11 мая. На следующий день глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что источником загрязнения стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

Официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода 24 мая рассказал «Известиям», что ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей. Загрязненными нефтепродуктами оказались берега рек Колва, Уса и Печора.

25 мая в компании «ЛУКОЙЛ-Коми» заявили, что сбор разлившихся нефтепродуктов с поверхности воды реки Колвы завершается, 1,5 тыс. куб. м речной воды и льдин, на которых были зафиксированы признаки загрязнения, отправлены на утилизацию.

Экологи в тот же день рассказали, что прорыв трубопровода компании «ЛУКОЙЛ» мог произойти еще в апреле, а масштаб происшествия может оказаться на порядок выше оцениваемого сейчас.