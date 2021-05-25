«Лукойл Коми» завершает сбор нефтепродуктов с поверхности реки

«Лукойл Коми» завершает сбор разлившихся нефтепродуктов с поверхности воды реки Колвы. Об этом в компании сообщили во вторник, 25 мая.

«На водной поверхности заканчивается сбор нефтепродуктов — по большей части уже в связанном сорбентами виде. Продолжается очистка берегов реки, вдоль которых осталась лишь часть нефтепродуктов из-за спада воды после паводка», — отмечается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте «Лукойл Коми».

Также специалисты очищают и замывают береговую линию и растения, которые находятся вдоль нее, вырезают загрязненные кустарники. В период с 11 мая было собрано свыше 1,5 тыс. кубических метров речной воды и льдин, на которых были зафиксированы признаки нефтепродуктов, все они отправлены на утилизацию.

Кроме того, чистится территория в районе разгерметизации. Когда загрязнения будут удалены, земли рекультивируют.

Также специалисты постоянно наблюдают за состоянием окружающей среды и отслеживают содержания нефтепродуктов.

Разлив нефти в реку Колву произошел 11 мая. На следующий день глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный написал в Telegram, что источником загрязнения реки стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования.

Как рассказал «Известиям» официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода, ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей.