Вывезенные из сектора Газа россияне вылетели в Москву спецбортом МЧС

Спецборт МЧС РФ с российскими гражданами, эвакуированными из сектора Газа из-за вооруженного противостояния Израиля и Палестины, вылетел из Каира в Москву. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолет отбыл из аэропорта Каира примерно в 00:00 по местному времени (01:00 мск). На его борту находятся 64 россиянина.

Спецборт прилетел в Каир в среду примерно в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Пока пассажиры проходили регистрацию и досмотр, самолет был дозаправлен. Планируется, что через четыре часа он приземлится в аэропорту Домодедово.

Ранее сообщалось, что свыше 60 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, прибыли в среду вечером в международный аэропорт Каира. Россияне, среди которых в основном женщины и дети, выехали из сектора Газа через КПП «Рафах» между анклавом и Египтом на трех автобусах.

По словам одной из эвакуированных россиянок, в секторе Газа «сильно бомбили, не было ни света, ни воды, а многие остались без домов».

20 мая президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа по их желанию. Он поручил МЧС обеспечить процедуру по согласованию с МИДом.

26 мая в российском представительстве при Палестинской национальной администрации заявили, что в списке на вывоз из сектора Газа находится более 400 граждан России и стран СНГ.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.