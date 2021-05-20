Названо число россиян и граждан СНГ на вывоз из сектора Газа

В списке на вывоз из сектора Газа находятся более 400 граждан России и стран СНГ (Содружества Независимых Государств), сообщили в четверг, 20 мая, в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации.

«Сроки и маршруты вывоза из сектора прорабатываются», — рассказали «РИА Новости» в представительстве.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа по их желанию. Отмечалось, что глава государства поручил МЧС обеспечить эвакуацию граждан по согласованию с МИДом.

19 мая новостной портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщил, что для завершения военной операции против палестинских радикалов Израилю необходимо еще несколько дней. В тот же день советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в масштабную религиозную войну.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обмениваются ракетными ударами.

Согласно последний информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.