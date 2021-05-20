Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
СБУ получила разрешение на задержание депутата Верховной рады Козака
Экономика
Спрос на антистресс-игрушки «поп ит» вырос в пять раз за две недели
Спорт
Боксеры Кудряшов и Романов прошли процедуру взвешивания
Общество
Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна
Общество
Путин указал на попытки пересмотра роли Красной Армии в победе над фашизмом
Общество
Три московских проекта получили награды German Innovation Award
Авто
Lada Granta оснастили опцией управления через смартфон
Мир
Зеленский назвал возможный отказ США от санкций против СП-2 поражением Байдена
Интернет
Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора

Названо число россиян и граждан СНГ на вывоз из сектора Газа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В списке на вывоз из сектора Газа находятся более 400 граждан России и стран СНГ (Содружества Независимых Государств), сообщили в четверг, 20 мая, в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации.

«Сроки и маршруты вывоза из сектора прорабатываются», — рассказали «РИА Новости» в представительстве.

«Нам небезразлична судьба этих людей»
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов — об эвакуации соотечественников из сектора Газа и организации переговоров конфликтующих сторон в Москве

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа по их желанию. Отмечалось, что глава государства поручил МЧС обеспечить эвакуацию граждан по согласованию с МИДом.

19 мая новостной портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщил, что для завершения военной операции против палестинских радикалов Израилю необходимо еще несколько дней. В тот же день советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в масштабную религиозную войну.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обмениваются ракетными ударами.

Согласно последний информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021