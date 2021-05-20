В Израиле обрисовали сроки завершения военной операции в Газе

Для завершения военной операции против палестинских радикалов Израилю необходимо еще несколько дней. При этом власти США требуют ее скорейшего прекращения. Об этом в среду, 19 мая, сообщил новостной портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве.

По их информации, министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в телефонной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил, что израильским военным понадобится еще несколько дней, чтобы завершить операцию.

В свою очередь глава Госдепа указал, что США ожидают скорейшего прекращения огня. В ответ Ашкенази пояснил, что у Израиля «всё еще имеется несколько военных задач» в Газе.

Кроме того, как пишет портал, шеф американской дипломатии сообщил о блокировке Вашингтоном инициативы французского президента Эммануэля Макрона в Совбезе ООН по Газе.

Издание отмечает, что разговор был «частью усиливающегося дипломатического давления» с целью прекращения огня в регионе, чему «Израиль пока сопротивляется».

19 мая президент США Джо Байден в телефоном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ожидает уже в среду существенной деэскалации на пути к прекращению огня.

Ранее в этот день на севере Израиля прозвучали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. В тот же день советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в масштабную религиозную войну.

Также в среду Россия сообщила о готовности сыграть роль посредника в палестино-израильском конфликте для его урегулирования. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду сообщил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, как развиваются события в Палестине и Израиле, разделяя с другими государствами крайнюю обеспокоенность.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Начались обмены ударами.

С начала эскалации из Палестины в сторону Израиля было выпущено 3750 ракет, около 550 упали внутри анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. В результате ответных авиаударов со стороны Израиля погибли 219 палестинцев, среди жертв 63 несовершеннолетних.