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Путин распорядился об эвакуации россиян и граждан СНГ из сектора Газа

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Президент РФ Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа по их желанию. Соответствующий документ был опубликован на сайте правовой информации в четверг, 20 мая.

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«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», — говорится в распоряжении.

Также своим распоряжением Путин поручил Министерству иностранных дел определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан. МЧС президент поручил обеспечить эвакуацию граждан по согласованию с МИД.

В свою очередь правительству Путин поручил осуществлять установленные мероприятия, необходимые для выполнения данных поручений.

Документ вступил в силу 20 мая.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обмениваются ракетными ударами.

18 мая Путин, призывая прекратить противостояние, указал, что подобные вспышки конфронтации уже привели к большому числу жертв. Он также сообщил, что озабоченность вызывает «деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью».

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