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Свыше 60 эвакуированных из сектора Газа граждан России прибыли в Каир

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Более 60 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, прибыли в среду вечером в международный аэропорт Каира, где уже приземлился высланный за ними борт МЧС, сообщило 26 мая агентство «РИА Новости».

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Российские граждане, среди которых в основном женщины и дети, прибыли из сектора Газа через КПП «Рафах» между анклавом и Египтом на трех автобусах. В настоящий момент они находятся в зале ожидания аэропорта. Прилетевший за ними спецборт МЧС вылетит в Москву в ближайшее время.

По словам одной из эвакуированных из сектора Газа россиянок, в секторе Газа «сильно бомбили, не было ни света, ни воды, а многие остались без домов».

20 мая президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа по их желанию. Он поручил МЧС обеспечить процедуру по согласованию с МИДом.

26 мая в российском представительстве при Палестинской национальной администрации заявили, что в списке на вывоз из сектора Газа находится более 400 граждан России и стран СНГ.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

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