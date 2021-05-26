Заседание суда по выселению палестинских семей из района Шейх Джаррах обязательно будет назначено, этот вопрос не снят с повестки дня. Об этом в интервью «Известиям» заявил мэр Иерусалима Моше Леон . Ситуацию с районом, из которого Израиль намерен выселить четыре палестинских семьи, политик назвал «частным юридическим» вопросом, в который не вмешивается государство Израиль или муниципалитет города. По его словам, волна насилия в Иерусалиме началась из-за политического кризиса в Палестине и отмены местных выборов . При этом, отметил градоначальник, несмотря на ожесточенные столкновения в Старом городе, ни один религиозный объект, включая мечети, не пострадал. Палестинская сторона утверждает, что 8–9 мая, в ходе разгона демонстрации палестинцев, полиция ворвалась в мечеть Аль-Акса, где применила светошумовые бомбы. Ремонтировать мечеть не нужно, она не повреждена, заверил Моше Леон .

Не ненависть, а политика

— Какие меры принимаются для того, чтобы вернуть Иерусалим обратно к состоянию, при котором и еврейский, и арабский народы живут в относительном мире? На ваш взгляд, есть ли сейчас, после заключения перемирия между Израилем и ХАМАС, признаки улучшения ситуации в городе?

— Иерусалим для всего человечества — самый святой город в мире. У каждого живущего на планете Земля существует некая личная связь с Иерусалимом. Город и его жители знали и более тяжелые времена, чем нынешние, я уверен, что вскоре это тяжелое время закончится. Нормальное сосуществование двух народов в нашем городе важнее всего, очень скоро всё вернется на круги своя .

Нынешняя эскалация была вызвана политической ситуацией, а не ненавистью . ХАМАС (признан в Израиле террористической организацией. — «Известия»), стремясь сменить руководство Палестинской автономии (Израиль не признает Палестину в качестве государства. — «Известия»), потребовал разместить избирательные участки для проведения выборов в Восточном Иерусалиме. Ни в одной стране мира такое было бы невозможно, и мы, конечно, тоже не можем с этим согласиться.

Фото: wikipedia.org

Поскольку Израиль отказался проводить выборы руководства Палестинской автономии в Восточном Иерусалиме, ХАМАС распространяет ложь и клевету , из-за этого-то и началась волна насилия и разрушений. Надеюсь, на этот раз лидеры ХАМАС поймут, к каким последствиям это может привести.

— В городе Лод во время столкновений были сожжены несколько синагог. Пострадали ли синагоги в Иерусалиме, был ли нанесен ущерб мечетям или другим мусульманским или христианским религиозным объектам?

— В Иерусалиме не пострадали ни синагоги, ни мечети, ни церкви . Ни один религиозный объект не пострадал и не будет поврежден в будущем.

— Однако палестинская сторона утверждает, что в последние дни Рамадана израильские силы использовали резиновые пули и светошумовые гранаты, в том числе внутри мечети Аль-Акса. Был ли нанесен ущерб святому месту? Готов ли Израиль отремонтировать мечеть после этой операции внутри храма?

— Полиция разогнала демонстрантов на Храмовой горе только после того, как они начали закидывать камнями площадь перед Западной Стеной (Стеной Плача), в то время когда там находились 5 тыс. молящихся. Действия полиции были правильными, точными и недолгими, они были направлены на спасение жителей города. Ремонтировать мечеть не нужно, она не была повреждена .

(По данным палестинского агентства WAFA, основные стычки между палестинцами и полицией происходили 8–9 мая возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, заставляя верующих покинуть Аль-Аксу. Аналогичный разгон демонстраций произошел 21 мая, когда собравшиеся на пятничную молитву палестинцы начали отмечать «победу» в честь заключенного накануне перемирия. При разгоне пострадали 35 палестинцев, — «Известия»).

«Чисто юридический вопрос»

— Нынешний виток конфликта был спровоцирован, помимо прочего, решением выселить палестинские семьи из района Шейх Джаррах. Хотя многие его жители обитают там с середины 1950 годов. Как, на ваш взгляд, лучше разрешить этот конфликт? Известно ли, когда назначено очередное судебное заседание по этому вопросу?

— Если мы говорим о районе Шейх Джаррах — это частный юридический вопрос, касающийся жителей этого района. Государство Израиль и Иерусалимский муниципалитет не принимают участия в разрешении этого правового вопроса . Проблема обсуждается в суде в соответствии с законом.

Вскоре это тяжелое Израильские военные у въезда в район Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме Фото: REUTERS/Ammar Awad

На данный момент еще нет даты нового слушания, но заседание обязательно будет назначено, и стороны будут действовать в соответствии с решением суда . Такие вопросы не впервые решаются в суде, и ни разу не было такого противодействия. Это еще раз доказывает, что все крутится вокруг выборов в автономии и никак не связано со спором между владельцами и арендаторами домов.

(10 мая Верховный суд Израиля должен был вынести вердикт по делу о выселении четырех палестинских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Суд по этому делу идет с середины 90-х годов, предыдущие инстанции постановили, что палестинские семьи могут быть выселены, так как они проживают на земле, которая еще до основания Израиля (1948 год) принадлежала еврейским трастам. Это вызвало недовольство арабского населения Израиля и палестинцев, поскольку в таком случае суд должен также удовлетворить и прошения палестинских семей о реституции их собственности на территории Западного Иерусалима, откуда они были выселены в 1948 году. На фоне вспыхнувших беспорядков заседание суда было перенесено на неопределенный срок. ХАМАС утверждает, что его условием на переговорах по прекращению огня с Израилем было разрешение ситуации с Шейх Джаррах, и он смог добиться своего. — «Известия»).

— 23 мая Израиль открыл свои границы для первых групп вакцинированных туристов из-за рубежа, ближе к середине лета страну обещают открыть и для россиян. Как, по вашему мнению, нынешняя эскалация ближневосточного конфликта повлияет на потенциальный туристический поток в Иерусалим?

— Последние несколько дней в Иерусалиме царит абсолютная тишина, все возвращаются к привычной жизни после месяца Рамадан.