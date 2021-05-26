Спецборт для перевозки граждан РФ из сектора Газа приземлился в Каире

Самолет Ил-76 МЧС России в среду вечером, 26 мая, совершил посадку в аэропорту Каира, откуда вывезет 64 граждан РФ, покинувших сектор Газа из-за вооруженного конфликта Палестины и Израиля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что около 21:00 по местному времени (22:00 мск) спецборт МЧС приземлился в Каире. Желающие покинуть сектор Газа уже ожидают в аэропорту.

Ранее в этот день российское посольство в Каире сообщило, что из сектора Газа в РФ 26 мая эвакуируют россиян и граждан стран СНГ, всего планируется вывезти 64 человека.

Тогда же в посольстве России в Палестине сообщили, что из сектора Газа через КПП «Рафах» эвакуировано более 70 россиян. Они также проследуют до аэропорта в Каире, где их посадят на самолет до российской столицы.

20 мая президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа по их желанию. Он поручил МЧС обеспечить процедуру по согласованию с МИДом.

Также 26 мая в российском представительстве при Палестинской национальной администрации заявили, что в списке на вывоз из сектора Газа находится более 400 граждан России и стран СНГ.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.