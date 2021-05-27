Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Сборная Канады одержала первую победу на ЧМ по хоккею
Мир
Вывезенные из сектора Газа россияне вылетели в Москву спецбортом МЧС
Армия
Путин потребовал завершить в срок строительство 20 военных кораблей
Политика
Контроль за выдачей медсправок на оружие ужесточат с 1 марта 2022 года
Мир
Словакия запретила полеты самолетов «Белавиа» над своей территорией
Армия
Минобороны РФ укрепит западные войска новыми противотанковыми комплексами
Интернет
Роскомнадзор пока не будет замедлять Google и Facebook
Культура
Amazon купит киностудию Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд
Наука
SpaceX вывела на орбиту четвертую в мае группу спутников Starlink

Байден призвал конгресс США ввести оружейные ограничения в стране

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден в своем заявлении после стрельбы в Калифорнии, жертвами которой стали минимум восемь человек, призвал конгресс остановить «эпидемию вооруженного насилия» в стране. Текст 26 мая распространила пресс-служба Белого дома.

Выстрел вхолостую: Байден пытается ужесточить оружейные законы
Инициативу президента-демократа вряд ли поддержат в Верховном суде США

«Еще раз я призываю конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке», — говорится в заявлении.

Также Байден сообщил, что в память о жертвах трагедии будут приспущены флаги до конца текущей недели.

Нападение произошло утром 26 мая на объекте компании Valley Transportation Authority (VTA), обслуживающей местную железную дорогу, в Сан-Хосе, штат Калифорния. По информации правоохранительных органов, восемь человек погибли, еще один госпитализирован с ранениями.

Как стало известно Associated Press, власти США установили личность стрелявшего мужчины. Им оказался 57-летний Сэмьюэл Кэссиди, который работал в транспортном управлении VTA. Среди погибших оказались его коллеги. Полиция устанавливает мотивы мужчины, который, по сведениям источников агентства, покончил с собой.

Ранее, 8 апреля, глава Белого дома заявил, что в США происходит «эпидемия насилия» с применением огнестрельного оружия, и предложил принять ряд мер по контролю над распространением оружия.

По словам Байдена, минюст должен усилить контроль за продажей так называемых стволов-призраков, то есть наборов в свободной продаже, которые можно купить и собрать из отдельных деталей оружие.

Кроме того, по мнению президента США, в стране должен быть усилен контроль за оборотом стабилизаторов, которые увеличивают точность стрельбы пистолетов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021