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Установлена личность застрелившего восемь человек в Калифорнии

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Власти США установили личность вооруженного мужчины, в результате действий которого погибли восемь человек в среду возле железнодорожного депо в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Об этом сообщает 26 мая агентство Associated Press.

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По данным его источников в правоохранительных органах, стрельбу открыл 57-летний Сэмьюэл Кэссиди. Также в полиции подтвердили информацию о том, что предполагаемый преступник работал в местном транспортном управлении, сотрудники которого оказались в числе жертв.

Полиция проводит расследование с целью установить мотивы мужчины, который, по сведениям источников агентства, покончил с собой. Изначально сообщалось, что полицейские его ликвидировали. Сейчас у Associated Press нет информации о том, какое оружие использовал Кэссиди.

По меньшей мере один пострадавший в результате стрельбы находится в больнице, его состояние врачи оценивают как критическое. В расследовании обстоятельств происшествия участвуют сотрудники Федерального бюро расследований США.

Нападение произошло утром 26 мая на объекте компании Valley Transportation Authority (VTA), обслуживающей местную железную дорогу. По информации правоохранительных органов, восемь человек погибли. Как рассказал мэр Сан-Хосе, оценка ситуации еще продолжается, число жертв и пострадавших уточняется. По предварительным данным, погибшие и раненые являются сотрудниками компании VTA.

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