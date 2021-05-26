Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Суд вновь отказал Виктору Батурину в многомиллионном иске к сестре
Мир
В аэропорту Варшавы заявили об отсутствии запроса на посадку от борта Ryanair
Общество
Музыканта Элджея заподозрили в пьяной езде по Москве
Спорт
Сборная России обыграла Данию на чемпионате мира по хоккею
Мир
Саммит ЕС и США пройдет 15 июня в Брюсселе
Мир
Адвокат не смог встретиться с арестованной в Минске россиянкой
Экономика
Сотрудникам силовых ведомств повысят оклады с 1 октября
Мир
Глава Евросовета поговорил с отцом Протасевича по телефону
Общество
Кравцов назвал временной мерой отмену ЕГЭ для некоторых школьников

Полиция в Калифорнии ликвидировала устроившего стрельбу мужчину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Сан-Хосе американского штата Калифорния произошла стрельба, нападавший был ликвидирован. Об этом в среду, 26 мая, сообщил мэр города Сэм Ликкардо.

Выстрел вхолостую: Байден пытается ужесточить оружейные законы
Инициативу президента-демократа вряд ли поддержат в Верховном суде США

Он рассказал, что в результате происшествия есть пострадавшие, несколько человек получают лечение. Ликкардо также сообщил, что район вокруг места инцидента был эвакуирован.

«Стрелок скончался», — написал в Twitter мэр города.

Ранее правоохранители предупредили жителей о начавшейся стрельбе, призвав избегать указанного района.

В этот же день стало известно, что в деревне Западный Джефферсон в американском штате Огайо погибли четыре человека в результате стрельбы. Начальник местной полиции рассказал журналистам, что три жертвы были обнаружены в квартире, тогда как один человек оказался снаружи.

Ранее, 19 мая, сообщалось об обстреле автобуса в Калифорнии, в результате чего были убиты две женщины и еще пять пострадали. Специальный автобус для вечеринок попал в засаду на восточной трассе города Окленда. Злоумышленник несколько раз выстрелил на ходу из автомобиля. В результате одна женщина скончалась на месте, а вторая умерла в больнице.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021