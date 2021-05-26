Полиция в Калифорнии ликвидировала устроившего стрельбу мужчину

В городе Сан-Хосе американского штата Калифорния произошла стрельба, нападавший был ликвидирован. Об этом в среду, 26 мая, сообщил мэр города Сэм Ликкардо.

Он рассказал, что в результате происшествия есть пострадавшие, несколько человек получают лечение. Ликкардо также сообщил, что район вокруг места инцидента был эвакуирован.

«Стрелок скончался», — написал в Twitter мэр города.

Ранее правоохранители предупредили жителей о начавшейся стрельбе, призвав избегать указанного района.

В этот же день стало известно, что в деревне Западный Джефферсон в американском штате Огайо погибли четыре человека в результате стрельбы. Начальник местной полиции рассказал журналистам, что три жертвы были обнаружены в квартире, тогда как один человек оказался снаружи.

Ранее, 19 мая, сообщалось об обстреле автобуса в Калифорнии, в результате чего были убиты две женщины и еще пять пострадали. Специальный автобус для вечеринок попал в засаду на восточной трассе города Окленда. Злоумышленник несколько раз выстрелил на ходу из автомобиля. В результате одна женщина скончалась на месте, а вторая умерла в больнице.