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Восемь человек погибли при стрельбе в Сан-Хосе

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Восемь человек погибли в результате стрельбы в городе Сан-Хосе в Калифорнии, сообщает 26 мая The Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Нападение вооруженного человека произошло утром в среду, 26 мая, на объекте компании Valley Transportation Authority (VTA), обслуживающей местную железную дорогу. По данным правоохранительных органов, погибли восемь человек. По словам мэра, оценка ситуации еще продолжается, уточняется число жертв и пострадавших.

Источники издания сообщили также о том, что в доме стрелка было найдено несколько единиц оружия.

Нападавший, предположительно 50-летний мужчина, также погиб, о чем сообщил мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо в Twitter. По информации The New York Post, он покончил с собой.

Также сообщается, что подозреваемый сначала поджег свой дом, а затем поехал на собрание профсоюза VTA, где и открыл стрельбу.

По предварительным данным, погибшие и раненые являются сотрудниками вышеназванной железнодорожной компании.

Накануне сообщалось о гибели четырех человек в результате стрельбы в деревне Западный Джефферсон американского штата Огайо. Пока неизвестно, стало ли происшествие неудачным ограблением, отметили в полиции. Есть версия, согласно которой убийства могли произойти днем в понедельник.

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