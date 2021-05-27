«Вильярреал» впервые стал победителем Лиги Европы

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» переиграл в финале Лиги Европы УЕФА английский «Манчестер Юнайтед» и впервые завоевал трофей турнира.

Встреча прошла 26 мая на стадионе «Энерга» в польском Гданьске и завершилась со счетом 1:1 (11:10 в серии пенальти).

Первый гол забил нападающий «Вильярреала» Жерар Морено на 30-й минуте матча. Форвард англичан Эдинсон Кавани на 55-й минуте ответил точным ударом по воротам соперников.

Основное время закончилось ничьей, в дополнительное время команды также не смогли забить. Исход финала решился в серии пенальти, где сильнее оказались испанские футболисты.

Решающий пенальти не забил вратарь «Манчестера» Давид Де Хеа, уточняет «Спорт-Экспресс».

Как пишет издание, эта победа позволит «Вильярреалу» сыграть в сезоне-2021/22 Лиги чемпионов УЕФА.

В прошлом году победителем Лиги Европы УЕФА стала испанская «Севилья». Команда в финале турнира одолела итальянский «Интер» со счетом 3:2.