СК предъявил обвинение инженеру «Водоканала» в Таганроге после гибели людей

Следственный комитет России (СК) предъявил обвинение главному инженеру МУП «Управление «Водоканала» Таганрога Юрию Полякову по делу о гибели 11 человек. Об этом 26 мая журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В настоящий момент Поляков находится под стражей.

«Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — добавила Полякова.

Днем ранее стало известно, что Полякова арестовали на два месяца.

Авария в поселке Дмитриадовка в Неклиновском районе Ростовской области произошла 21 мая при проведении работ. Директор «Водоканала» Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, трагедия могла произойти из-за выброса метана.

Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности. Его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

23 мая в Ростовской области прошла церемония прощания с десятью рабочими, которые погибли в результате аварии на очистных сооружениях.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих. Он также сообщил, что семьям погибших выделят по 1 млн рублей из областного бюджета. Пострадавшим, находящимся в состоянии средней степени тяжести, выделили по 400 тыс. рублей, а находящимся в состоянии легкой степени тяжести — по 200 тыс. рублей.