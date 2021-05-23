Под Ростовом простились с погибшими на очистных сооружениях рабочими

В Ростовской области прошла церемония прощания с десятью рабочими, которые погибли в результате аварии на очистных сооружениях в Неклиновском районе. Об этом 23 мая сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

«Из 11 погибших одного только, который в больнице умер, не похоронили. Его завтра. Всех остальных похоронили», — цитирует Лисицкого ТАСС.

Он отметил, что с восьмью погибшими простились на кладбищах Неклиновского района. Там расходы на проведение церемонии взял на себя водоканал. В Таганроге похоронили еще двух рабочих — расходы взяла на себя администрация.

Под Таганрогом 21 мая произошла авария при проведении работ на очистных сооружениях. Директор водоканала Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, инцидент мог произойти из-за выброса метана.

Следственный комитет (СК) РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности. Его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих. По его словам, когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который не имеет запаха и действует очень быстро.

Он также сообщил, что семьям погибших выделят по 1 млн рублей из областного бюджета. Пострадавшим, находящимся в состоянии средней степени тяжести, будет выделено по 400 тыс. рублей, а пострадавшим, находящимся в состоянии легкой степени тяжести, — по 200 тыс. рублей.