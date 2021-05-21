Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в коллекторе под Ростовом

Пять пострадавших при ЧП в коллекторе под Ростовом находятся в отделении реанимации, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, четверо других — в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Пять пострадавших находятся в отделении реанимации, из них четверо — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Еще трое пациентов в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь», — отметил Кузнецов.

О гибели 10 рабочих под Ростовом стало известно ранее в этот же день. Эту информацию подтвердил мэр Таганрога Андрей Лисицкий. В МЧС добавили, что тела погибших уже подняты на поверхность.

Следственный комитет (СК) РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности. Его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Директор водоканала Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих. Кроме того, он отметил, что основная причина трагедии, вероятнее всего, — несоблюдение техники безопасности.

Он сообщил, что, когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который не имеет запаха и действует очень быстро. Следственные мероприятия продолжаются.