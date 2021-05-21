Водоканал назвал причину ЧП в коллекторе под Таганрогом

По предварительным данным, причиной ЧП в коллекторе в поселке Дмитриадовка под Таганрогом в Ростовской области мог стать выброс метана. Об этом 21 мая рассказал директор городского водоканала Евгений Плетменцев.

«Авария на станции перекачки и выброс метана», — приводит его слова ТАСС.

При этом число погибших во время чрезвычайного происшествия остается неизвестным из-за затопления колодца, сообщил глава администрации города Андрей Лисицкий.

«Количество погибших пока сказать не могу, в том числе потому, что колодец затоплен», — сказал он.

По данным источников агентства, погибли семь человек, двое пропали без вести, пятерых пострадавших госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что на месте отравления рабочих в поселке Дмитриадовка работает звено газодымозащитной службы, следователи, криминалисты, также на место аварии выехал прокурор области Роман Прасков. Прокуратура намерена провести расследование по факту случившегося.

Источник «Известий» ранее сообщил о двух погибших и семерых пострадавших во время аварии. Сообщалось, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, а еще троих — как средней степени тяжести.