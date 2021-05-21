Центральный аппарат СК расследует гибель рабочих на очистных сооружениях

Расследованием уголовного дела о гибели 10 рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области займется центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства 21 мая.

«Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении.

На данный момент точное число пострадавших уточняется. На месте происшествия ведутся следственные работы.

Смерть десяти рабочих при ЧП во время очистки коллектора в Ростовской области ранее в этот день подтвердил мэр Таганрога Андрей Лисицкий. В администрации города отметили, что число пострадавших возросло до восьми человек, они госпитализированы.

В СК РФ уточнили, что рабочие МУП «Управление Водоканал» Таганрога пострадали в результате отравления. Директор водоканала Таганрога Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.