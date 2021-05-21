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Центральный аппарат СК расследует гибель рабочих на очистных сооружениях
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Центральный аппарат СК расследует гибель рабочих на очистных сооружениях

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Расследованием уголовного дела о гибели 10 рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области займется центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства 21 мая.

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«Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении.

На данный момент точное число пострадавших уточняется. На месте происшествия ведутся следственные работы.

Смерть десяти рабочих при ЧП во время очистки коллектора в Ростовской области ранее в этот день подтвердил мэр Таганрога Андрей Лисицкий. В администрации города отметили, что число пострадавших возросло до восьми человек, они госпитализированы.

В СК РФ уточнили, что рабочие МУП «Управление Водоканал» Таганрога пострадали в результате отравления. Директор водоканала Таганрога Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.

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