Глава Ростовской области выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью десяти рабочих при ремонте очистных сооружений под Таганрогом.

«Сегодня погибли люди в поселке Дмитриадовка Неклиновского района, где при проведении аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях водоканала произошел выброс метана. <...> Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал он на своей странице в Instagram 21 мая.

По поручению главы региона на место ЧП в Неклиновском районе выехали заместитель губернатора Михаил Корнеев, а также министр ЖКХ области Михаил Солоницин и региональный министр здравоохранения Юрий Кобзев, говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Десять рабочих погибли при ЧП во время очистки коллектора. Число пострадавших возросло до восьми человек, они госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве уточнили, что рабочие МУП «Управление водоканал» Таганрога пострадали в результате отравления. Директор водоканала Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.

Расследованием уголовного дела займется центральный аппарат СК РФ.