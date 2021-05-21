Тела погибших на очистных сооружениях под Ростовом подняли на поверхность

Тела десяти рабочих, которые погибли при ремонте очистных сооружений в Ростовской области, подняты на поверхность. Об этом сообщили в пятницу, 21 мая, в пресс-службе МЧС России.

Согласно данным ведомства, к работам привлечены 51 человек и 16 единиц техники.

Смерть десяти рабочих при ЧП во время очистки коллектора в Ростовской области ранее в этот день подтвердил мэр Таганрога Андрей Лисицкий. В администрации города отметили, что число пострадавших возросло до восьми человек, они госпитализированы.

Расследованием уголовного дела займется центральный аппарат Следственного комитета РФ. В ведомстве уточнили, что рабочие МУП «Управление Водоканал» Таганрога пострадали в результате отравления. Директор водоканала Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 21 мая выразил соболезнования в связи с гибелью десяти рабочих.