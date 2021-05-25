Главный инженер таганрогского «Водоканала» арестован до 20 июля

Суд арестовал на два месяца главного инженера таганрогского «Водоканала» в рамках уголовного дела о гибели 11 сотрудников предприятия на очистных сооружениях. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

«Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля», — говорится в сообщении инстанции. О задержании фигуранта стало известно ранее в этот день. Следствие заявило ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде ареста

Авария в поселке Дмитриадовка в Неклиновском районе Ростовской области произошла 21 мая при проведении работ. Директор «Водоканала» Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, трагедия могла произойти из-за выброса метана.

Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности. Его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих. Он также сообщил, что семьям погибших выделят по 1 млн рублей из областного бюджета. Пострадавшим, находящимся в состоянии средней степени тяжести, выделили по 400 тыс. рублей, а находящимся в состоянии легкой степени тяжести — по 200 тыс. рублей.