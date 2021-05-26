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На Украине пообещали бороться с СП-2 до введения его в эксплуатацию

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Киев намерен бороться с проектом газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) до тех пор, пока по трубам не начнут поставлять газ. Об этом 16 мая заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Но мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не поток по «Северному потоку — 2», мы будем бороться за защиту наших интересов», — цитирует слова Кулебы «Европейская газета».

В МИДе Украины, как отмечают журналисты, признают, что у России есть все шансы закончить строительство трубопровода и запустить его работу, однако сдаваться Киев пока не намерен.

«Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил во время нашей встречи госсекретарю [США Энтони] Блинкену. И второе: ничто не проиграно, пока игра не закончилась», — сказал Кулеба.

Накануне президент США Джо Байден назвал введение санкций на данном этапе против газопровода «Северный поток – 2» контрпродуктивным шагом для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен.

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что предотвратить строительство «Северного потока — 2», который завершен на 95%, практически невозможно.

Также в мае администрация США отказалась вводить ограничения против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. При этом 21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток — 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Ранее, 22 мая, организация «Нафтогаз Украины» поблагодарила США за решение ввести новые санкции против российских компаний и судов, в том числе против «Северного потока — 2», пишет «Газета.ру».

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

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