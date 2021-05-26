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Эксперт заявил об отсутствии рисков для банков из-за роста рынка ипотеки

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Ипотечное кредитование в России растет, но пока оно не является риском для банковской системы. Проблемы могут возникнуть, если это будет продолжаться еще год-два, заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя заявление Всемирного банка о рисках перегрева российского рынка ипотеки в среду, 26 мая.

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Ранее в этот же день Всемирный банк обнародовал доклад, в котором говорится, что быстро растущий ипотечный рынок в России, который поддерживает государство, еще не привел к увеличению доли проблемных ипотечных кредитов, но риск этого растет. В нем подчеркивается, что доступность жилья может снизиться из-за увеличивающегося разрыва между снижающимися доходами населения и растущими ценами на недвижимость.

«Банки прекрасно понимают, что даже в критической ситуации их государство не оставит и компенсирует им отсутствие ликвидности по ипотеке, потому что это социальная мера, за которую государство отвечает», — сказал Остапкович.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день российская банковская система, похоже, является самым устойчивым видом деятельности. По его словам, в прошлом году упал ВВП, а также все базовые отрасли и доходы населения. А единственным видом деятельности, который нарастил свою прибыль, оказался финансовый сектор.

«Он получил «неприличную» прибыль — 1 трлн 600 млрд рублей... Они стоят [на ногах] очень уверенно. И чтобы сдвинуть с места, чтобы они потеряли ликвидность, нужны какие-то огромные обороты ипотечного кредитования», — подчеркнул собеседник «Известий».

По его словам, частично проблемы возникают и сегодня — у мелких банков. Но у основных банков из первой десятки их нет.

В то же время Остапкович напомнил, что в 2005–2007 годах граждане США «тоже не видели перегрева», а в 2007–2008 годах «произошел взрыв». Он подчеркнул, что в результате «один из самых мощных» финансово-экономических кризисов в 2008 году начался из-за пузырей и перегрева рынка ипотечного кредитования в Соединенных Штатах.

«Тогда разразился не просто кризис внутри Америки, но и великий кризис, общемировой», — сказал он.

По сравнению с пузырем, который был в те годы в США, в России сейчас «вообще ничего подобного нет», добавил эксперт.

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Он указал, что доходы россиян падают, у населения нет денег для входа в ипотечный рынок. Поскольку люди всё же понимают, что когда-то придется расплачиваться за долги, они вряд ли будут входить «в такое резкое кредитование» и оставаться и без кредита, и без залога, становясь практически банкротами.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ подчеркнул, что в принципе доля ипотечного кредитования в России находится «в пределах разумного». Однако чем больше растет кредитование, тем больше рисков появляется, увеличивается доля невозврата.

Сейчас, по его словам, начнет повышаться ставка по ипотеке, потому что Центробанк начал поднимать ключевую ставку. 17 мая Остапкович заявлял об окончании эпохи снижения ключевой ставки регулятора.

Говоря о возможности продления программы всеобщей льготной ипотеки под 6,5% в России, эксперт отметил, что, скорее всего, ее продлят для каких-то низкодоходных регионов, а для мегаполисов и высокодоходных субъектов — не продлят.

Он рассказал, что иногда в высокодоходных регионах граждане используют льготную ипотеку в инвестиционных целях. Они покупают квартиры не для проживания, а для сдачи или перепродажи. Скорее всего, именно в таких регионах эту систему прекратят. Однако есть регионы, в которых люди без субсидирования ипотеки не могут купить квартиру. Специалист считает, что стоит «точечно» определить, где и какому населению по уровню доходов стоит оставить возможность получения ипотеки на льготных условиях.

ЦБ 23 апреля поднял ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 5% годовых. Регулятор объяснил это в том числе повышенными инфляционными ожиданиями и просигнализировал, что оценит целесообразность дальнейшего повышения этой ставки на ближайших заседаниях.

Программу субсидирования ипотечной ставки в России ввели в апреле 2020 года. Она должна была закончиться в ноябре, но ее продлили до 1 июля 2021 года. В рамках программы ставка по ипотеке на покупку жилья в новостройках составляет не более 6,5%, а размер минимального первоначального взноса —15%.

Мировой финансовый кризис 2008 года проявился в виде сильного снижения основных экономических показателей в большинстве стран с развитой экономикой и перерос в глобальную рецессию (замедление) экономики. Среди причин указывались перегрев кредитного рынка и возникший на фоне этого ипотечный кризис; высокие цены на сырьевые товары, в том числе нефть; перегрев фондового рынка.

Вследствие 20-процентного падения цен на недвижимость американские владельцы жилья обеднели почти на $5 трлн, отмечает «РИА Новости».

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