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В СФ оценили заявление Байдена о контрпродуктивности дальнейших санкций против СП-2

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Заявление президента США Джо Байдена о том, что дальнейшие санкции против строительства газопровода «Северный поток – 2» свидетельствует о том, что американская сторона маневрирует между своими союзниками, однако думать о сворачивании санкционной политики в отношении России наивно. Об этом в среду, 26 мая, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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«Я полагаю, что когда строительство потока будет закончено, и он вступит в силу, тогда можно будет говорить о том, что на самом деле происходит. Американская сторона маневрирует главным образом между своими союзниками, в том числе в ФРГ, то есть они не хотят разрушить через экономическую тематику свой Североатлантический альянс, потому что добрая дюжина ведущих стран ЕС (они же члены НАТО) очень сильно зависят от этого самого «Северного потока – 2». И, между прочим, именно они во многом именно они были интересантами», — отметил он.

Климов подчеркнул, что СП-2 — действительно коммерческий проект, который обеспечит Европе на ближайшие пару десятилетий устойчивое снабжение энергоресурсами. Возвращаясь к теме США, сенатор указал на то, что, добиваясь своих целей слишком жестко, американцы рисковали потерять часть аудитории Германии среди политиков, лидеров региональных земель, а также среди профессионального сообщества и бизнеса.

С другой стороны, по словам Климова, для Соединенных Штатов, помимо политической истории, строительство СП-2 несколько уменьшает возможности по продаже сжиженного природного газа. Сенатор подметил, что в отличие от предыдущего президента США Дональда Трампа, Байден меньше думает о такого рода коммерческих историях и больше — о стратегических и политических перспективах.

«Что же касается так называемой санкционной политики в отношении нашей страны, то это определено законом США, который был принят в 2017. Этот закон предполагает практически ежеквартальное усиление санкций с целью сдерживания России. Там никаких перемен не намечается. С одной стороны, то, что сейчас происходит, это действительно хороший знак в том плане, что международная безопасность гораздо надежнее, когда между собой разговаривают два лидера, с другой стороны, думать, что американцы свернут санкционную политику крайне наивно», — сказал политик.

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Климов еще раз напомнил, что «Северный поток – 2» — это интернациональный проект, а для России он чисто экономический. Помимо этого, сенатор добавил, что, на его взгляд, вероятность окончания работ, которые «порядком затянулись», повышается, однако это не свидетельство того, что власти США будут снижать санкционную политику в отношении России.

«По моему ощущению, поток будет достроен, газ там пойдет и всё это в более-менее нормальное русло войдет», — заключил он.

Накануне Байден назвал введение санкций на данном этапе против газопровода «Северный поток – 2» контрпродуктивным шагом для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен.

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что предотвратить строительство «Северного потока – 2», который завершен на 95%, практически невозможно.

Также в мае администрация США отказалась вводить ограничения против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. При этом 21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток —2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

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