Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Совет НАТО потребовал незамедлительно освободить Протасевича и Сапегу
Происшествия
Самолет Ту-134 задел реактивным потоком фонари аэропорта в Екатеринбурге
Общество
В Воронежской области обнаружили массовое захоронение времен ВОВ
Экономика
Более 60% участников системы маркировки оказались ИП
Общество
Госдума приняла в I чтении закон об ужесточении наказания за сбыт оружия
Политика
Песков указал на необходимость разобраться в ситуации с самолетом Ryanair
Экономика
В шести регионах России восстановят права 651 дольщика
Мир
Рейс Минск–Барселона развернули в воздухе
Мир
Бельгия ввела возрастное ограничение для вакцины Johnson & Johnson
Сюжет:

В Швейцарии заявили об отсутствии данных о «минировании» самолета Ryanair

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Швейцарии не было сведений о «минировании» самолета авиакомпании Ryanair. Об этом в среду, 26 мая, сообщил официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) страны Пьер-Алан Эльтшингер.

Воздушный отток: чем обернулась и к чему еще приведет посадка лайнера Ryanair
Лидеры ЕС закрыли для белорусских компаний свое воздушное пространство и пообещали ввести санкции против физических и юридических лиц

«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета ирландского авиаперевозчика Ryanair поступило диспетчерам аэропорта Минска из Швейцарии.

Как добавил белорусский лидер, на борту пассажирского лайнера, по сообщению, находился террорист. При этом политик утверждает, что заявления о принуждении самолета к посадке истребителем МиГ-29 являются ложью. Лукашенко подчеркнул, что принятые действия были необходимы для защиты граждан.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказался от полетов через воздушное пространство Белоруссии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021