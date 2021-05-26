В Швейцарии заявили об отсутствии данных о «минировании» самолета Ryanair

У Швейцарии не было сведений о «минировании» самолета авиакомпании Ryanair. Об этом в среду, 26 мая, сообщил официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) страны Пьер-Алан Эльтшингер.

«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета ирландского авиаперевозчика Ryanair поступило диспетчерам аэропорта Минска из Швейцарии.

Как добавил белорусский лидер, на борту пассажирского лайнера, по сообщению, находился террорист. При этом политик утверждает, что заявления о принуждении самолета к посадке истребителем МиГ-29 являются ложью. Лукашенко подчеркнул, что принятые действия были необходимы для защиты граждан.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказался от полетов через воздушное пространство Белоруссии.