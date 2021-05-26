Названы подробности получения сообщения о минировании самолета Ryanair

Сообщение о минировании самолета ирландского авиаперевозчика Ryanair поступило диспетчерам аэропорта Минска из Швейцарии. Об этом в среду, 26 мая, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями местных властей в овальном зале Дома правительства.

Как добавил белорусский лидер, на борту пассажирского лайнера по сообщению находился террорист.

«Об этом знали за пределами Белоруссии», — указал Лукашенко.

По его словам, страны Запада отказались от расследования инцидента с самолетом Ryanair.

«Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь», — подчеркнул Лукашенко.

О том, что белорусский лидер выступит с обращением на злобу дня, 25 мая сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Выступление президента Белоруссии проходит на фоне очередного обострения отношений Минска и стран Запада. 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку аэропорту белорусской столицы из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту лайнера находился основатель и бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. В тот же день президент США Джо Байден назвал «прямым оскорблением международных норм» ситуацию с самолетом Ryanair и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair и сравнила такой ответ ЕС с истерикой.