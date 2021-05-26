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Аксенов указал на преодоление «дна кризиса» с водоснабжением в Крыму

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Худший момент с водоснабжением Крыма пройден. Об этом в среду, 26 мая, заявил глава республики Сергей Аксенов.

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По его словам, в дальнейшем ситуация будет только улучшаться.

«Уже хуже, чем сегодня, не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать. До конца года планирую, что мы все вопросы, даже если осадков не будет, сможем решить. Выскочим из этой ситуации, все блокады у нас прорваны», — отметил губернатор в ходе встречи с участниками международного молодежного форума «Диалог культур: Россия — Балканы».

Как добавил Аксенов, ситуация с подачей питьевой воды стабилизирована в Симферополе и Ялте — там вода не подается только ночью. Вскоре, как указал политик, предстоит решить проблему в Алуште, для этого будет создано Солнечногорское водохранилище на 8 млн кубометров, ожидается, что его будут наполнять водой из водопада Джур-Джур.

Кроме того, Аксенов обратил внимание на решение Украины о перекрытии воды жителям полуострова и назвал его экоцидом.

22 мая «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко сообщило о том, что реализация поставок воды в Крым возможна только при условии его «демилитаризации и деоккупации».

В ответ руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что условия, выдвинутые представителями киевской власти, являются возмутительными.

5 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что благодаря мерам, принятым по части водоснабжения Крыма, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году Киев принял решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.

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