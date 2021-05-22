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На Украине огласили условие для поставки воды в Крым

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Восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации». Об этом 22 мая сообщает «Украинформ» со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИДа Олега Николенко.

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«Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения», — сказал Николенко.

По словам Николенко, это доказывает «разрушительный характер» политики России в Крыму.

Днем ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов заявил о том, что действия властей Украины относительно Крыма, в том числе и водная блокада, способствуют росту «международной напряженности».

Ранее, 17 мая, глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что для нужд Симферополя и Алушты могут построить два дополнительных водохранилища.

5 мая заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что благодаря мерам, принятым по части водоснабжения Крыма, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы.

Рабочая группа парламента Крыма 20 апреля передала в Следственный комитет (СК) РФ материалы по водной блокаде полуострова.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году власти страны приняли решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.

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