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В Крыму назвали возмутительными условия Киева по поставкам воды

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Условия, выдвинутые представителями киевской власти по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, являются возмутительными. Об этом 23 мая заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

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«Грязные инсинуации относительно условий возобновления работы Северо-Крымского канала возмутительны. Безусловно, никакой торг в этом вопросе неуместен. В конечном счете, Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», — цитирует «РИА Новости» Молохова.

Он отметил, что рассуждения представителей киевской власти о проблемах водоснабжения в Крыму свидетельствуют о деградации украинской внешней политики.

Ранее в этот день сообщалось о том, что пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко назвал одними из условий восстановления поставок воды на полуостров «демилитаризацию и деоккупацию» Крыма. Он выразил мнение, что воду на полуострове израсходовали российские военные, но не упомянул при этом меры, принятые Киевом по блокировке Северо-Крымского канала.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал «очередными бреднями» слова Николенко о возможном восстановлении водоснабжения Крыма после «деоккупации» полуострова. Он подчеркнул, что Крым останется с Россией, а Украина — с водой, «потому что родину не меняют ни на что».

Ранее, 5 мая, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что благодаря мерам, принятым по части водоснабжения Крыма, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения в 2014 году Крыма с Россией водоснабжение было полностью прекращено Киевом в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя было переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.

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