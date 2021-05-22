Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Госдуме прокомментировали условия Украины для поставок воды в Крым
Экономика
Орешкин спрогнозировал срок восстановления рынка труда в России
Культура
Манижа поделилась эмоциями перед финалом «Евровидения»
Спорт
Российский пловец Рылов победил на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы
Спорт
Главный тренер сборной России оценил победу над Британией на ЧМ по хоккею
Наука
«Роскосмос» назвал сумму реализации лунной программы со сверхтяжелой ракетой
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Спорт
ФК «Атлетико» выиграл чемпионат Испании
Мир
В России оценили возможности космических аппаратов США Х-37

В Госдуме прокомментировали условия Украины для поставок воды в Крым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал условия восстановления поставок воды в Крым, обозначенные украинским МИДом. Своей точкой зрения парламентарий поделился в беседе с «РИА Новости» в субботу, 22 мая.

Разлей вода: в Крыму строят опреснители и роют скважины
Пополнить хранилища за счет снежной зимы не удалось

Ранее в этот день «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко сообщило о том, что реализация поставок воды в Крым возможна только при условии его «демилитаризации и деоккупации».

«Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своем: мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что», — сказал Бальбек.

Оценивая мнение украинского министра о том, что российские военные потратили всю воду в Крыму, он назвал это утверждение «очередными бреднями» Киева, подчеркнув, что военнослужащие, наоборот, способствуют обеспечению водой жителей полуострова, однако это невыгодно признавать правительству Украины.

Ранее, 17 мая, глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что для нужд Симферополя и Алушты могут построить два дополнительных водохранилища.

5 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что благодаря мерам, принятым по части водоснабжения Крыма, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы.

Рабочая группа парламента Крыма 20 апреля передала в Следственный комитет (СК) РФ материалы по водной блокаде полуострова.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году Киев принял решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021