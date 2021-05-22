В Госдуме прокомментировали условия Украины для поставок воды в Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал условия восстановления поставок воды в Крым, обозначенные украинским МИДом. Своей точкой зрения парламентарий поделился в беседе с «РИА Новости» в субботу, 22 мая.

Ранее в этот день «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко сообщило о том, что реализация поставок воды в Крым возможна только при условии его «демилитаризации и деоккупации».

«Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своем: мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что», — сказал Бальбек.

Оценивая мнение украинского министра о том, что российские военные потратили всю воду в Крыму, он назвал это утверждение «очередными бреднями» Киева, подчеркнув, что военнослужащие, наоборот, способствуют обеспечению водой жителей полуострова, однако это невыгодно признавать правительству Украины.

Ранее, 17 мая, глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что для нужд Симферополя и Алушты могут построить два дополнительных водохранилища.

5 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что благодаря мерам, принятым по части водоснабжения Крыма, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы.

Рабочая группа парламента Крыма 20 апреля передала в Следственный комитет (СК) РФ материалы по водной блокаде полуострова.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году Киев принял решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.