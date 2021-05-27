Необыкновенный концерт: как американцы почтили память Джорджа Флойда

Соединенные Штаты отметили годовщину гибели Джорджа Флойда массовым коленопреклонением, музыкальным фестивалем и стрельбой Как американцы чтили память рецидивиста, погибшего в ходе задержания полицией, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Nicholas Pfosi
В центральном парке Миннеаполиса в память о погибшем состоялся «Праздник жизни»
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Фото: REUTERS/Eric Miller
Гостей фестиваля развлекали музыкальными выступлениями и кормили фастфудом, некоторые скорбящие танцевали
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Фото: REUTERS/Eric Miller
На площадке были установлены произведения живописи, посвященные Джорджу Флойду, и стойка для желающих вакцинироваться
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Фото: REUTERS/Nicholas Pfosi
Для детей работали надувные аттракционы
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Фото: REUTERS/Eric Miller
На фестиваль приехали сестра Флойда Бриджитт и другие члены его семьи. После выступления перед собравшимися они призвали почтить его память минутой молчания
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Фото: Getty Images/Tim Evans/Bloomberg
На перекрестке, где погиб Флойд, также прошла акция памяти. Десятки людей преклонили колена на 9 минут 29 секунд — именно столько времени задержанный провел под коленом полицейского перед смертью
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Фото: REUTERS/Eric Miller
Во время подготовки к акции на перекрестке раздалась стрельба. Очевидцы говорят примерно о 30 выстрелах, разбитой витрине магазина и неизвестном, скрывшемся с места происшествия на автомобиле
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Фото: REUTERS/Eric Miller
Ранение получил один человек, по горячим следам никого задержать не удалось
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Фото: Getty Images/Tim Evans/Bloomberg
По окончании всех выступлений площадь в Миннеаполисе превратилась в гигантский мемориал — люди повсюду ставили свечи и оставляли цветы
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Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Демонстрация и минута молчания в честь Флойда также были проведены в Нью-Йорке. К коленопреклонениям присоединились некоторые официальные лица, в том числе мэр города Билл де Блазио
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Фото: REUTERS/Jeenah Moon
К вечеру десятки людей собрались у Барклайс-центра в Бруклине и прошли маршем по его улицам. В этот же день несколько членов семьи Флойда, включая его маленькую дочь, встретились с Джо Байденом и Камалой Харрис
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Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
На акции памяти в Хьюстоне люди запускали воздушные шары
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
В одном из парков Линна прошел памятный пикет — местные активисты требовали серьезнее относиться к расовой дискриминации и полицейском произволу. 4-летний участник акции держит фотографию 14-летнего Эмметта Тилла, которого линчевали родственники белой женщины, обвинившей его в приставаниях
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